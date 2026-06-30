Татарстанцы подали через «Госуслуги» 40,8 тысячи заявлений в первые классы

До 30 июня принимают заявления от льготников и семей, записывающих детей по прописке. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане продолжается приемная кампания в школы. Как сообщили в Минцифры республики, родители подали 40,8 тысячи заявлений на зачисление ребенка в первый класс через портал «Госуслуги».

Самыми популярными учреждениями стали лицей «Алгоритм» в Пестрецах (546 заявлений), лицей №186 «Перспектива» и гимназия №184 в Казани (390 и 383 заявки), а также центр образования №62 и лицей №42 в Набережных Челнах (349 и 338).

До 30 июня принимают заявления от льготников и семей, записывающих детей по прописке. С 6 июля начнётся приём на свободные места для всех желающих.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.