Инцидент произошел на площади Победы в городе Ядрин. Фото: скриншот.

В отношении жителя города Ядрин возбуждено уголовное дело по статье «реабилитация нацизма», сообщает следственный комитет Чувашии.

Как было установлено сотрудниками ведомства, в мае 2026 года мужчина на площади Победы в своем городе пытался ногой потушить Вечный огонь. Это расценивается, как публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Полицейские вовремя заметили попытки горожанина и задержали его.

В Чувашии мужчина пытался потушить Вечный огонь и был задержан полицией

Сейчас идет расследование. В рамках его, в том числе, проводятся допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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