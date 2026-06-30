В Казани медресе имени 1000-летия принятия ислама появится на улице Гафури

Инициатива, расположенная на улице Мазита Гафури, вызвала особый интерес у участников совещания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На очередном республиканском заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях был представлен проект многофункционального центра духовно-национального образования «Казанское медресе имени 1000-летия принятия ислама». Инициатива, размещения объекта на улице Мазита Гафури, вызвала особый интерес у участников совещания, сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.

На встрече также обсудили ряд других значимых проектов, включая строительство подземной парковки и торгового центра на улице Тукая, а также многофункционального комплекса на улице Табейкина. Особое внимание было уделено развитию жилищного строительства, в частности, планируемому возведению жилых комплексов на улицах Гладилова, Щепкина и Касаткина.

Также на заседании были представлены проекты строительства кафе в городах Лаишево и Чистополь, а в Билярске планируется возведение здания исполкома. В Свияжске, на улице Александровской, запланировано строительство нового жилого дома.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что все представленные проекты должны учитывать и сохранять историческое наследие республики, а также гармонично вписываться в аутентичный облик городов и поселков.

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