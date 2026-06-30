Участок дороги Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы» закрыли до 1 сентября

Пока проезд закрыт, там проведут ремонт. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Новошешминском районе частично перекрыли движение транспорта по дороге Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы». Ограничение введено на отрезке с 22,7 по 27,6 километры в связи с капитальным ремонтом. Проезд там будет закрыт до 1 сентября 2026 года, сообщает Миндортранс Татарстана

Водителям предлагают объезд по региональным трассам: «Казань – Оренбург» – «Чистополь – Нижнекамск», Чистополь – Нижнекамск, Верхняя Уратьма – Благодатная, Заинск – Верхняя Уратьма – Шереметьевка, а также по федеральной дороге Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.