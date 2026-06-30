В Татарстане с начала сезон клещи покусали почти 5 тысяч человек

Из 1 955 исследованных паразитов возбудитель боррелиоза найден в 21,4%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сезон клещевых инфекций в Татарстане продолжается. Так с 25 марта по 25 июня в медучреждения республики с жалобами на присасывание обратились 4 968 человек, из них 1081 ребёнок. Для сравнения, за такой же период прошлого года таких обращений было больше – 7 149, сообщает Роспотребнадзор по Татарстану.

Лидером по числу укусов клещей стала Казань (1 659 случаев), далее идут Набережные Челны (461), Альметьевский (314) и Нижнекамский (293) районы. В 179 случаях клещи присосались за пределами республики. Основными местами нападения кровососов по-прежнему являются леса, дачи и приусадебные участки.

«Из 1 955 исследованных клещей возбудитель боррелиоза найден в 21,4% случаев, энцефалита — в 0,3%. Зафиксировано 3 случая боррелиоза и 2 завозных случая клещевого энцефалита (после поездок в Челябинскую область и Новосибирск)», - рассказали в Роспотребнадзоре по Татарстану.

В республике для предотвращения нападения клещей на людей было обработано более 3 тысяч гектаров парков, скверов и летних лагерей.

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