В Татарстане директора фирмы осудят за неуплату налогов на сумму 85 млн рублей

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане директора фирмы будут судить за неуплату налогов на сумму 85 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, с 2021 по 2023 год 39-летний руководитель компании вносил в документы ложные сведения, чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль. Кроме того, с января 2021 года по сентябрь 2023 года он создавал поддельные распоряжения о переводе средств на счета аффилированных организаций на общую сумму 498 миллионов рублей.

В отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направлены в суд на рассмотрение. На имущество обвиняемого, его супруги и компании стоимостью 77 миллионов рублей наложен арест.

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