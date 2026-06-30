По всей России этот показатель в среднем увеличился на 12,39%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане пенсии работающих пенсионеров за год выросли на 11,27%. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда.

Средний размер выплат увеличился на 2 404 рубля и достиг 23 553,6 рубля в мае 2026 года. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 21 149,12 рубля.

По всей России пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 12,39%, что составляет 2 615 рублей. Общая сумма достигла 23 721 рубля. Хотя темпы роста в республике оказались ниже общероссийских, они сохранили положительную динамику на фоне общего увеличения пенсий для работающих пенсионеров.

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