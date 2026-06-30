В Татарстане 30 июня воздух прогреется до +23 градусов

Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 8-13 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане сегодня, 30 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. В некоторых районах возможны небольшие и умеренные дожди, а в отдельных восточных частях региона - сильные осадки, сообщает Гидрометцентр республики.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 8-13 метров в секунду, с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов.

На 1 июля также прогнозируется переменная облачность с небольшими и умеренными дождями в отдельных местах. Ветер будет северо-западным со скоростью 6-11 метров в секунду, в некоторых районах возможны порывы до 13 метров в секунду. Ночью минимальная температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, а днем максимальная достигнет +25 градусов.

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