В Татарстане в партии гречки выявили превышение гальки и шлака

Информация об этом уже направлена в Россельхознадзор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В партии гречихи массой 57 тонн специалисты испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане выявили завышенное содержание минеральной примеси.

В 10 килограммах взятой пробы была обнаружена галька, доля которой составила 0,2% при норме не более 0,1%, а также шлак – 0,5% при допустимых 0,2%. Таким образом, показатели превышены в 2 и 2,5 раза соответственно.

Как пояснил заведующий лабораторией Ильсур Якупов, такие примеси усложняют хранение и переработку зерна, снижают качество готовых круп. Они должны быть полностью удалены из проверяемой партии. К слову информация о превышении гальки и шлака в гречихе уже внесена во ФГИС «Веста» и направлена в Россельхознадзор.

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