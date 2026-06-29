Житель Челнов убил соседа из-за громкой музыки и получил 13 лет колонии

Возможно ему еще серьезно увеличат срок. Фото: прокуратура Татарстана. Перейти в Фотобанк КП

Суд Набережных Челнов признал 43-летнего местного жителя виновным в убийстве соседа. Мужчине было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Данный приговор пока не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Татарстана.

Как было доказано, в ночь на 30 ноября прошлого года осужденный у себя в квартире по пьяни включил музыку на полную громкость. Одним из первых на это отреагировал сосед снизу. Он поднялся, постучал в дверь, и когда ему открыли, потребовал убавить звук. Слово за слово, началась словесная перепалка. Пьяный «меломан» схватил нож и напал на соседа. Нанес им несколько ударов, а после начал избивать истекающего кровью мужчину. На шум вышла его супруга. Она вызвала «скорую» и кинулась закрывать раны мужа руками. Это не понравилось пьяному дебоширу, и он жестоко избил женщину. Бил ногами в голову даже, когда она потеряла сознание. Ее супруг в итоге скончался на месте происшествия. Саму женщину доставили в больницу в критическом состоянии. Ее череп был буквально расколот. Чтобы все сшить и собрать лицо обратно из осколков понадобилась серьезная операция с использованием титановых пластин.

Пострадавшая до сих пор испытывает боли и проходит реабилитацию. В ближайшем будущем ее ждет очередная операция. А напавшего на женщину с супругом ждет еще один суд. В этот раз он ответит перед законом за ее избиение. Так что срок, который он проведет в колонии, может серьезно увеличиться.

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