Военнослужащие ВБС в Татарстане не переводятся в другие виды войск

В республике принято более трех тысяч актов поддержки участников СВО и их семей. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Войск беспилотных систем (ВБС) в Татарстане не переводятся в другие виды войск. Об этом сообщил начальник пункта отбора на службу по контракту Казани Андрей Козлов.

Служба проходит только в этих войсках, включая операторов дронов, водителей, кладовщиков и инженеров. Перемещение возможно только внутри этих частей.

С 1 января выплаты по контракту увеличены до 2,9 миллиона рублей. Это одна из самых высоких в стране. В республике принято более трех тысяч актов поддержки участников СВО и их семей.

Для подписания контракта на службу в Войска беспилотных систем открыта горячая линия 117 (нажать кнопку «4»). Бойцы управляют дронами, катерами и наземной техникой. Контракт заключается на год без автоматического продления. Обучение длится не менее двух месяцев в соседних регионах. Больше шансов у любителей компьютерных игр из-за развитой моторики и быстрого освоения интерфейса.

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