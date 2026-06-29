Из Набережных Челнов организовали 50-й гуманитарный конвой для бойцов СВО

Гуманитарный груз включал технику, багги, медицинское оборудование, подушки для госпиталей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участник СВО Валерий Тигр из Набережных Челнов организовал и возглавил 50-й гуманитарный конвой для отправки в зону боевых действий. Он лично встретился с военнослужащими разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и подразделениями «Разведка ГРУ» и «Ахмат Спецназ».

Гуманитарный груз включал технику, багги, медицинское оборудование, подушки для госпиталей. Тигр выразил благодарность бойцам за их службу и передал слова поддержки от жителей своего города.С начала СВО он за свой счет направил на передовую 46 автомобилей, 5 питбайков, 4 мотоцикла, а также партии шин и гуманитарных грузов.

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