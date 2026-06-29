В Аксубаевской ЦРБ открылся обновленный терапевтический корпус

Общая площадь обновленного здания составляет 1 702 квадратных метра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Аксубаевской центральной районной больнице (ЦРБ) завершилось обновление терапевтического корпуса, которое стало возможным благодаря республиканской программе капитального ремонта стационаров.

Реконструкция коснулась как фасадов, так и внутренних интерьеров здания. Были полностью заменены инженерные коммуникации, проведена перепланировка помещений и обновлена кровля. Общая площадь обновленного корпуса составляет 1 702 квадратных метра. Для удобства посетителей был оборудован дополнительный вход, что позволяет эффективно разделять потоки пациентов.

На первом этаже нового корпуса разместились отделение скорой помощи, противошоковая палата, а также кабинеты для проведения рентгеновских исследований, УЗИ и ФГДС. Второй этаж отведен под терапевтическое отделение, а третий - под хирургическое отделение, включая операционный блок и палату интенсивной терапии.

Палаты оборудованы современной мебелью, индивидуальными санузлами и душевыми, а также кнопками вызова медицинского персонала. Для повышения доступности медицинской помощи маломобильным пациентам планируется установить лифт.

Напомним, в Казани врачи впервые применили метод горячей химиотерапии и спасли пациентку. Операция длилась около восьми часов.

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