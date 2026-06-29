Из Татарстана в Лисичанск привезли первый котел для модернизации теплоснабжения

Планируется установка десяти котлов и оборудования для очистки воды. Фото: https://vk.com/lisichansk_adm

В Лисичанск привезли первый котел для модернизации городской системы теплоснабжения. Планируется установка десяти котлов и оборудования для очистки воды.

Одну из небольших котельных полностью обновят, установив новый котел, автоматическую систему управления и заменив электрическую проводку. После подключения она будет работать практически без участия человека, хотя специалист все же будет присутствовать на месте для контроля.

Ранее в Рубежном и Лисичанске уже заменили несколько котельных и станций химической очистки воды. Новое оборудование прошло проверку и работает без сбоев. Следующие котлы прибудут в июле, а их монтаж начнется сразу после доставки. Местных специалистов обучат работе с новой техникой к началу отопительного сезона.

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