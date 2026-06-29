В Татарстане количество платных мест в вузах будет ограничено квотами

Всего в предстоящем году вузы Татарстана планируют принять 9 655 студентов на платной основе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В следующем учебном году в России начнут действовать новые правила приема студентов как на бюджетные, так и на платные места. Это нововведение затронет и Татарстан. О деталях реформы рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге.

С 2026/2027 учебного года количество платных мест в вузах будет ограничено квотами. Изменения коснутся 28 направлений бакалавриата и 12 направлений специалитета.

Всего в предстоящем году вузы региона планируют принять 9 655 студентов на платной основе. Из них 4 660 мест будет доступно в государственных учебных заведениях (что на 30% меньше по сравнению с 2025 годом), а 4 995 мест - в негосударственных вузах (что на 60% меньше, чем в предыдущем году).

Напомним, Путин анонсировал проведение форума «Формируя будущее» в Казани в июне 2026 года. Это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов в сфере образования.

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