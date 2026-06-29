В Татарстана в 2025 году выпуск пиломатериалов сократился на 37%

В республике объемы лесозаготовки уменьшаются ежегодно. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане объем промышленного производства в лесоперерабатывающей отрасли вырос до 85,5 миллиарда рублей (+7%), но выпуск пиломатериалов сократился на 37% - до 117 тысяч кубометров в 2025 году, сообщает Росстат.

В республике объемы лесозаготовки уменьшаются ежегодно. Так, с 2021 года фактическое использование расчетной лесосеки снизилось на 11,2%, а рубка для малого и среднего бизнеса - на 35,5%. Доля убыточных организаций в отрасли достигла 45%, выпуск хвойных пиломатериалов упал на 4,2%, лиственных - на 4%. Крупные предприятия остаются рентабельными, но многие компании испытывают трудности.

Напомним, в Казани утвердили строительство двух ТЦ, складов и производства. Суммарная площадь объектов превышает 17 тысяч квадратных метров.

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