В Чувашии во время пожара в частном доме погибла пенсионерка

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Чувашии

Вечером в воскресенье, 28 июня, в деревне Толиково Чебоксарского округа произошел пожар. Загорелся частный дом, сообщает МЧС Чувашии.

На место происшествия на четырех машинах прибыли 13 пожарных. К этому моменту пламя уже бушевало на площади 135 квадратных метров. Во время тушения дома пожарные обнаружили внутри тело его 73-летней хозяйки. После того, как возгорание было ликвидировано, специалисты приступили к установлению причин и обстоятельств, которые привели к возникновению пожара.

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