Мэр Набережных Челнов прокомментировал взрыв газа в пятиэтажке

Мэр города дал распоряжение о проведении комплексной проверки здания. Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Взрыв газа в пятиэтажке в 11-м комплексе Набережных Челнов произошел из-за халатности при использовании газовых приборов. Эту информацию озвучил глава муниципалитета Наиль Магдеев в ходе оперативного совещания.

Мэр уточнил, что хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, госпитализирована и ее состояние оценивается как тяжелое. По словам Магдеева, коммунальные службы, представители УК и специалисты газовой службы обязаны в кратчайшие сроки восстановить подъезд и поддержать граждан, чье жилье пострадало. В доме выбиты стеклопакеты, есть следы ущерба от огня.

Мэр города дал распоряжение о проведении комплексной проверки здания. Требуется серьезная экспертиза несущих элементов для полной гарантии безопасности.

Напомним, инцидент произошел 28 июня. В квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, что спровоцировало возгорание. В результате происшествия пострадала женщина. На помощь ей пришел инспектор ГИБДД, который сам пострадал от дыма.

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