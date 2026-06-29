Татарстан может лишится двух мест в Госдуме

Выборы в нижнюю плату российского парламента пройдут в сентябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В нынешнем созыве Госдумы от Татарстана присутствуют 15 депутатов. Республика стремится сохранить это количество, однако рискует потерять два места. Об этом журналистам рассказал почетный председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, власти стремятся сохранить представительство Татарстана в Госдуме, но получают сигналы о необходимости сокращения двух мест из-за участия в выборах новых регионов в составе России.

Напомним, выборы депутатов Госдумы девятого созыва, согласно указу президента России Владимира Путина, пройдут с 18 по 20 сентября. Одновременно с этим жители Татарстана примут еще и участие в дополнительных выборах в Госсовет республики по Высокогорскому одномандатному округу №50 и местные органы власти.

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