В Татарстане 29 июня температура воздуха поднимется до +22 градусов

Порывы ветра могут достичь 18 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане 29 июня ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие и умеренные осадки. Днем возможны грозы.

В этот день ветер будет дуть с северо-запада, переходя на северо-восточный, со скоростью 6-11 метров в секунду. Порывы могут достичь 18 метров в секунду. В дневное время температура поднимется от +17 до +22 градусов.

Во вторник, 30 июня, также будет облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя будут продолжаться, местами возможны сильные ливни. Ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-17 метров в секунду днем. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Днем ожидается повышение температуры до +22 грудусов.

Напомним, июнь, август и сентябрь прогнозируются с температурой около нормы, при этом сентябрь может быть суше обычного (норма осадков 48 миллиметров). А вот в июле синоптики ожидают температуру выше нормы, которая для Татарстана равна +19,9 градуса.

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