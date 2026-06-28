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НовостиОбщество28 июня 2026 12:12

Бастрыкин потребовал докалад о расселении аварийного дома на Можайского в Казани

По данному факту уже было возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Исполнение поручение председателя Следственного комитета России находится на контроле центрального аппарата федерального ведомства.

Исполнение поручение председателя Следственного комитета России находится на контроле центрального аппарата федерального ведомства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Казани по улице Можайского. Поводом стало обращение в соцсетях ведомства. В нем жильцы дома жалуются на длительное нерасселение.

Трехэтажное здание 1960 года постройки находится в критическом состоянии. В нем разрушаются стены, течет крыша, инженерные системы изношены. Аварийным дом признали еще в 2021 году, но до сих пор жильцам не предоставили новые квартиры. Обращения в разные инстанции, по их словам, результатов не дали.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Татарстану Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах по защите прав жильцов. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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