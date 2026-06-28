Бастрыкин потребовал докалад о расселении аварийного дома на Можайского в Казани

Исполнение поручение председателя Следственного комитета России находится на контроле центрального аппарата федерального ведомства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Казани по улице Можайского. Поводом стало обращение в соцсетях ведомства. В нем жильцы дома жалуются на длительное нерасселение.

Трехэтажное здание 1960 года постройки находится в критическом состоянии. В нем разрушаются стены, течет крыша, инженерные системы изношены. Аварийным дом признали еще в 2021 году, но до сих пор жильцам не предоставили новые квартиры. Обращения в разные инстанции, по их словам, результатов не дали.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Татарстану Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах по защите прав жильцов. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.