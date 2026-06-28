В Марий Эл иномарка вылетела с дороги и перевернулся, пострадали два человека

Место происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

В воскресенье, 28 июня, примерно в 6.00 на территории Медведевского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека, сообщает ГИБДД Марий Эл.

Согласно предварительной информации, на 11-м километре дороги подъезд к Йошкар-Оле водитель автомобиля Mitsubishi Lancer превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии серьезно пострадали водитель и пассажир иномарки. С места происшествия их доставили в больницу. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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