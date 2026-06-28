Житель Татарстана во время застолья расстрелял родственника из ружья

Между обвиняемым и пострадавшим возникла пьяная ссора. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 49-летнего жителя Мензелинска завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». Расследование завершено и все материалы были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает следственный комитет Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре прошлого года обвиняемый приехал в гости к своей двоюродной сестре. Во время застолья у него с мужем родственницы возникла пьяная ссора. В ходе нее гости выхватили охотничье ружье и начал стрелять в обидчика. Потерпевший получил несколько зарядов дробью и сумел сбежать. Раненный он смог обратиться за помощью в местную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Мужчина выжил. Стрелявший в него теперь предстанет в суде.

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