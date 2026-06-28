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НовостиПроисшествия28 июня 2026 7:24

В Татарстане пенсионерка после посещения кладбища пропала на два дня

Ее нашли в лесу, истощенной и усталой
Олег ЛУГОВОЙ
Поисками женщины занимались спасатели, пожарные, полицейские, родственники и местные жители.

Поисками женщины занимались спасатели, пожарные, полицейские, родственники и местные жители.

Фото: МЧС Татарстана.

В Рыбно-Слободском районе, в окрестностях деревни Степановка, завершились двухдневные поиски 72-летней женщины. Она приехала на кладбище с родственниками, а затем отправилась с ними в лес за ягодами. В какой-то момент пенсионерка отстала и заблудилась, сообщает МЧС Татарстана.

На поиски вышли спасатели, пожарные, полицейские, родственники и местные жители. Работа не прекращалась и ночью. За первые часы обследовали 19 километров дорог и более 2,5 тысячи квадратных метров самого леса.

Лишь на второй день, ближе к вечеру, женщину обнаружили в глубине леса. Она была жива, истощена и уставшая. От медицинской помощи пенсионерка отказалась. Ее передали родственникам.

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