Днем 28 июня ожидаются сильный дождь и гроза

Потепление, хоть и небольшое, прогнозируется лишь в начале следующей рабочей недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В это воскресенье, 28 июня, в республике днем местами ожидается сильный дождь, а в отдельных районах даже гроза и ветер с порывами до 20 м/с, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

При этом воздух прогреется максимум до +18 градусов. К слову, в начале следующей недели температурный фон начнет повышаться. Так, в понедельник, 29 июня, несмотря на дожди, столбики термометров будут показывать от +16 до +21. Во вторник, 30 июня, осадки продолжаться, а температура воздуха днем будет в пределах от +17 до +22 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.