Только семь пляжей Татарстана из 24 прошли проверку Роспотребнадзора

Купаться разрешено на пляжах в Заинском, Буинском, Елабужском районах и не только. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день санитарно-эпидемиологические заключения получили лишь семь пляжей из 24, расположенных в республике. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Купаться разрешено на пляжах в Заинском, Буинском, Елабужском районах, на городском пляже «Кама» в Нижнекамском районе, городском пляже в Набережных Челнах, на Карабашском водохранилище в Бугульминском районе, а также на пляже «Юность» в Чистополе. Все они имеют необходимые заключения.

Ни один из пляжей Казани проверку не прошел. Авдонина пояснила, что в столице республики действует заявительный порядок оценки состояния пляжей, однако те объекты, которые не получили санэпидзаключения, не рекомендуется использовать для плавания и отдыха, поскольку безопасность воды лабораторно не подтверждена.

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