Путин объявил благодарность четырем представителям Татарстана

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин объявил благодарность заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранису Файзуллину. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Также благодарности главы государства удостоены член общественной организации ветеранов агропромышленного комплекса республики Харис Камалеев, генеральный директор АНО «Дирекция международных программ» Татарстана Алина Равзутдинова и ее заместитель Екатерина Камалова. Ранис Файзуллин находится в должности замминистра с декабря 2025 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.