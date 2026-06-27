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НовостиОбщество27 июня 2026 13:44

Путин объявил благодарность четырем представителям Татарстана

Среди отмеченных – замминистра транспорта и глава Дирекции международных программ
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин объявил благодарность заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранису Файзуллину. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Также благодарности главы государства удостоены член общественной организации ветеранов агропромышленного комплекса республики Харис Камалеев, генеральный директор АНО «Дирекция международных программ» Татарстана Алина Равзутдинова и ее заместитель Екатерина Камалова. Ранис Файзуллин находится в должности замминистра с декабря 2025 года.

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