Зяббаров сообщил о задержке заготовки кормов

На весенне-полевые работы в этом году направлено 43 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер и глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров констатировал отставание в кормозаготовительной кампании. По его словам, в пяти районах республики скошено менее половины площадей многолетних трав.

Общая площадь таких угодий составляет 299 тыс. га, из них на данный момент убрано 214 тыс. – это 72% от плана. Полностью завершил первый укос Муслюмовский район, практически закончили работы в Атнинском, Сармановском, Кукморском, Чистопольском и Тетюшском районах.

Зяббаров обратился к руководителям сельхозформирований с предупреждением, что каждый день промедления ведет к потере питательности трав, снижению продуктивности животных и увеличению затрат на покупку кормовых добавок.

На весенне-полевые работы в этом году направлено 43 млрд рублей. Основные статьи расходов: удобрения (15,2 млрд), ГСМ и запчасти (8,8), семена (3,7), средства защиты растений (6,3), остальное – прочие нужды.

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