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НовостиСпорт27 июня 2026 11:23

В «Рубине» объяснили уход Кузяева решением тренера

Контракт с полузащитником истек, за команду он провел 19 матчей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Айбатов пояснил, что у игрока истек срок действия договора, а непродление – тренерское решение.

Айбатов пояснил, что у игрока истек срок действия договора, а непродление – тренерское решение.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Александр Айбатов сообщил, что решение не продлевать соглашение с полузащитником Далером Кузяевым было принято главным тренером команды Франком Артигой. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Кузяев пополнил состав казанцев в сентябре 2025 года, подписав контракт до окончания сезона. За это время 33-летний футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.

Айбатов пояснил, что у игрока истек срок действия договора, а непродление – тренерское решение.

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