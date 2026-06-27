Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 53%

По состоянию на текущую дату дорожные работы выполнены на 62%. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реализация республиканской программы «Наш двор» достигла 53% от запланированного объема. Данные на совещании в Доме Правительства РТ озвучила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов Татарстана» Арина Петрова.

По состоянию на текущую дату дорожные работы выполнены на 62%. Ремонт полностью завершен в 221 дворе, еще в 173 территориях работы продолжаются. Монтаж и модернизация наружного освещения закончены в 223 дворах, в 183 объектах работы еще идут. Общий уровень выполнения по этому направлению составляет 64%.

На склады республики поставлено 93% необходимого оборудования для благоустройства. Полностью справиться с задачами текущего года удалось в Заинском, Елабужском и Высокогорском районах. В ближайшее время там начнется приемка благоустроенных дворов.

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