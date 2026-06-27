В Казани 27 июня запретят маломерные суда на Казанке

Ограничение установлено на участке от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В целях безопасности при проведении Дня молодежи в Казани 27 июня на реке Казанке вводится запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

Ограничение установлено на участке от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы и будет действовать с 10:00 до 24:00. Это следует из постановления Кабинета министров Татарстана.

Напомним, 27 июня в Татарстане ожидается до +19 градусов и грозы.

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