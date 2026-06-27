Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2026 10:41

В Казани 27 июня запретят маломерные суда на Казанке

Ограничения будут действовать с 10:00 до полуночи на участке от 3-й дамбы до Кировской
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ограничение установлено на участке от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы.

Ограничение установлено на участке от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В целях безопасности при проведении Дня молодежи в Казани 27 июня на реке Казанке вводится запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

Ограничение установлено на участке от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы и будет действовать с 10:00 до 24:00. Это следует из постановления Кабинета министров Татарстана.

Напомним, 27 июня в Татарстане ожидается до +19 градусов и грозы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.