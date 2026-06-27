В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги Агрыз – Красный Бор

В текущем году в Татарстане по нацпроекту планируется отремонтировать региональные участки общей протяженностью 52,6 км. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Агрызском районе завершен ремонт отрезка автодороги Агрыз – Красный Бор с 35,2 по 36,7 км. Протяженность участка превысила 1,5 км. Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики уточнили, что на объекте уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, а также устроили верхний слой асфальтобетонного покрытия на площади более 10 тыс. кв. метров. Кроме того, обочины укрепили щебнем и асфальтогранулятом на площади свыше 3 тыс. кв. метров.

Эта трасса проходит через населенные пункты Иж-Бобья, Иж-Байки, Мордва, Терси, Русская Шаршада, Нижнее Кучуково, Тукай, Старая Чекалда и Азево. Она обеспечивает выезд на федеральные дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь и М12 «Восток».

В текущем году в Татарстане по нацпроекту планируется отремонтировать региональные участки общей протяженностью 52,6 км.

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