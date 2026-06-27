В Татарстане ввели более 2 млн кв. м жилья с начала 2026 года

В коммерческом секторе введено 74% от запланированного объема. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С января 2026 года в республике сдано свыше 2 миллионов квадратных метров жилья, что составляет 63% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин.

В коммерческом секторе введено 74% от запланированного объема – 84 многоквартирных дома общей площадью около 777 тыс. кв. метров. По программе социальной ипотеки выполнено 55%: завершено 33 дома (более 82 тыс. «квадратов»). В индивидуальном жилищном строительстве показатель достиг 1 млн 142 тыс. кв. метров (58% плана).

Отдельно рассмотрены программы обеспечения жильем льготных категорий. Для детей-сирот в этом году предусмотрено 641 получатель, заключен госконтракт на 49 помещений, а 24 июня объявлен аукцион еще на 146. Среди многодетных семей (пять и более детей) из 22 выданных сертификатов реализовано 13, общая площадь приобретенного жилья – 1044 кв. метра. Для молодых семей поддержку получает 61 семья, субсидии уже использовали 38.

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