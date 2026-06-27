Татарстан планирует интегрировать «Макс» с медицинскими сервисами

Среди приоритетных задач ведомства он назвал налаживание коммуникации с гражданами, повышение уровня доверия к системе здравоохранения и создание конструктивной атмосферы в медицинских коллективах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Татарстана намерено объединить разработанное ведомством мобильное приложение «Медассист» с мессенджером «Макс». Об этом глава ведомства Альмир Абашев сообщил в интервью «Медицинской газете».

По словам министра, приложение станет удобным путеводителем по медицинским организациям и инструментом контроля за собственным здоровьем. Оно интегрировано с республиканской медицинской информационной системой, имеет доступ к документообороту и расписанию специалистов, а также способно помочь жителю в различных жизненных ситуациях.

Говоря о модернизации здравоохранения за счет цифровых технологий, Абашев подчеркнул, что медицинские работники должны использовать установленные на телефонах жителей сервисы для постоянного контакта с населением.

Среди приоритетных задач ведомства он назвал налаживание коммуникации с гражданами, повышение уровня доверия к системе здравоохранения и создание конструктивной атмосферы в медицинских коллективах.

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