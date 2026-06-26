Этим летом из Казани запустят дополнительные прямые рейсы в Абхазию

Полеты будут осуществляться два раза в неделю. Фото: Алина НИЗАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская авиакомпания с 19 июля открывает прямые регулярные рейсы из Казани в столицу Абхазии — город Сухум. Таким образом перевозчик расширяет полетную программу на этом направлении.

Рейсы туда и обратно будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит чуть более 3 часов.

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