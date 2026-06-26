В Высокогорском районе Татарстана очевидцы засняли смерч

Кадры редкого для региона природного явления быстро распространились в социальных сетях. Фото: скриншот.

В Высокогорском районе Татарстана очевидцы засняли воронку смерча. Кадры этого редкого для региона природного явления быстро распространились в социальных сетях.

Ранее метеорологи предупреждали о неблагоприятной погоде на текущий день, прогнозируя грозы и сильные порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Такая же метеорологическая обстановка ожидается и в ближайшие сутки.

Напомним, в конце мая жители Татарстана стали свидетелями необычного природного явления. Неподалеку от Казани, в районе Борового Матюшино, над Волгой поднялся водяной смерч.

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