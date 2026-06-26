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НовостиОбщество26 июня 2026 15:40

В Авиастроительном районе Казани приставы прикрыли два ломбарда

Они нелегально выдавали краткосрочные потребительские займы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Проверка выявила, что ломбарды не зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Проверка выявила, что ломбарды не зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Авиастроительном районе Казани приостановлена деятельность двух ломбардов. По информации Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Татарстану, эти организации, не имея законных оснований, выдавали краткосрочные потребительские займы под видом комиссионной деятельности.

Проверка выявила, что ломбарды не зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций и не обладают статусом некредитных финансовых организаций. В результате, оба ломбарда были закрыты на 10 суток. По решению суда, помещения были опечатаны.

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