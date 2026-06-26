В двух районах Татарстана в кормовой пшенице нашли превышение по пестицидам

Нарушение указывает на несоблюдение правил обработки зерна при его хранении на элеваторах и терминалах. Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане специалисты Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса выявили превышение допустимого уровня пиримифос-метила в кормовой пшенице урожая 2025 года. Пробы были взяты в Чистопольском и Алексеевском районах, общий вес партий составил 4,5 тысячи тонн.

По словам заведующего испытательной лабораторией Ильсура Якупова, содержание пиримифос-метила в зерне превысило предельно допустимую норму в 0,1 мг/кг и составило 0,218-0,247 мг/кг.

Это нарушение указывает на несоблюдение правил обработки зерна при его хранении на элеваторах и терминалах. Пиримифос-метил опасен для рыб, пчел и полезных насекомых, а у людей его попадание в организм может вызвать тошноту, рвоту, спазмы в животе, сужение зрачков и замедление пульса.

Напомним, экспорт гороха из Татарстана в Китай вырос в 3,5 раза. Общий вес продукции составил 1,6 тысячи тонн.

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