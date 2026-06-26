Рост заболеваемости связан с благоприятными погодными условиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане с начала сезона зафиксировали 190 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По словам Авдониной, рост заболеваемости связан с благоприятными погодными условиями, способствующими увеличению численности грызунов, многие из которых инфицированы. Это и является основной причиной сезонного всплеска заболеваемости геморрагической лихорадкой.

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