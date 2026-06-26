В казанском поселке Мирный новый конноспортивный комплекс готов на 80%

В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. Фото: Марат Мугинов/kzn.ru

В казанском поселке Мирный завершается первый этап строительства нового конноспортивного комплекса. Готовность объекта составляет около 80%. Возведены кирпичные стены, смонтирована кровля и проложены инженерные сети.

В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. Специалисты устанавливают окна и двери, готовят основание манежа, благоустраивают территорию.

Строительство манежа для иппотерапии площадью около 3 тысяч квадратных метров тоже почти завершено. В нем будут адаптивные раздевалки и душевые. Рядом возводятся две конюшни на 30 лошадей.

На территории комплекса почти готовы два хранилища для сена и зерна по 720 квадратных метров. Они обеспечат необходимые условия для хранения кормов.

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