В Татарстане служебные собаки с начала года помогли раскрыть 180 преступлений

С начала года служебные собаки помогли раскрыть 180 преступлений. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Татарстане служебные собаки помогли раскрыть 180 преступлений. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника Центра кинологической службы МВД по республике, майор полиции Сергей Павлов.

Кроме того, благодаря работе четвероногих помощников правоохранителями из незаконного оборота было изъято 3 единицы огнестрельного оружия, 1 килограмм взрывчатых веществ и более 1 килограмма наркотиков.

Напомним, в Татарстане намерены разрешить охоту на одичавших собак. Законопроект должны разработать во втором полугодии 2026 года и внести в Госсовет республики.

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