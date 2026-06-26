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НовостиОбщество26 июня 2026 10:13

В Казани 40 квартир остались без газа из-за местных «умельцев»

Жильцы двух домов при установке водонагревателей подключили их не туда
Олег ЛУГОВОЙ
Они хотели сэкономить, но заплатят теперь больше чем хотелось.

Они хотели сэкономить, но заплатят теперь больше чем хотелось.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани сразу два случая опасной самодеятельности привели к отключению газа. В домах №12 по улице Кошевого и №3 по улице Повстанческой жители решили самостоятельно установить водонагреватели. Однако при монтаже они умудрились подсоединить водяную трубу к газопроводу.

В итоге из-за этих «умельцев» без газа остались 40 квартир. Специалистам теперь предстоит провести тщательную прочистку труб, прежде чем возобновить его подачу. К слову виновникам придется не только возместить все расходы газовиков на ликвидацию аварии, но и заплатить штраф. А он может доходить до 5 тысяч рублей. Когда как профессиональный монтаж водонагревателя обошелся бы всего в 3 328 рублей, сообщает Госжилинспекция Татарстана.

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