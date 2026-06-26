В Казани 40 квартир остались без газа из-за местных «умельцев»

Они хотели сэкономить, но заплатят теперь больше чем хотелось. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани сразу два случая опасной самодеятельности привели к отключению газа. В домах №12 по улице Кошевого и №3 по улице Повстанческой жители решили самостоятельно установить водонагреватели. Однако при монтаже они умудрились подсоединить водяную трубу к газопроводу.

В итоге из-за этих «умельцев» без газа остались 40 квартир. Специалистам теперь предстоит провести тщательную прочистку труб, прежде чем возобновить его подачу. К слову виновникам придется не только возместить все расходы газовиков на ликвидацию аварии, но и заплатить штраф. А он может доходить до 5 тысяч рублей. Когда как профессиональный монтаж водонагревателя обошелся бы всего в 3 328 рублей, сообщает Госжилинспекция Татарстана.

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