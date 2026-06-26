Казанский школьник завоевал золото на международной олимпиаде в Ташкенте

Мухаммаднаби Ашуров учится в лицее-интернате №2. Фото: vk.com/obrazovanie_kazan

Ученик казанского лицея-интерната №2 Мухаммаднаби Ашуров принес городу и всему Татарстану золотую медаль. Он стал победителем IV Международной олимпиады по математике и информатике имени Аль-Хорезми, которая проходила в Ташкенте.

В интеллектуальном состязании принял участие 219 школьников из 16 стран мира. По итогам напряженной борьбы именно казанский лицеист поднялся на высшую ступень пьедестала.

В управлении образования Казани отметили, что успех Мухаммаднаби — результат системной работы, настойчивости и поддержки наставников.

«Золото подтвердило высокий уровень подготовки и настоящий интерес к сложным задачам», — подчеркнули в управлении.

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