В Лаишевском районе в 2026 году за 1 млрд рублей в порядок приведут 22 дороги

Запланирована как полномасштабная реконструкция, так и ямочный ремонт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Лаишевском районе Татарстана капитально отремонтируют 22 дороги. Общий объем финансирования превысит 1 миллиард рублей. Работы пройдут в рамках муниципальных и региональных программ, а также нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации района.

В самом Лаишеве приведут в порядок улицы Карла Маркса, Ленина, Окунева, Мира, Салиха Сайдашева, Мелиораторов, Шмидта, Юбилейную и Урожайную (тротуары). В селах отремонтируют центральные магистрали и подъезды — в Столбище, Усадах, Габишево, Сокурах, Пелево, Больших Кабанах, Татарском Янтыке и Зимней Горке.

Кроме того, в Лаишево, Усадах, Столбище и Габишево проведут ямочный ремонт. В рамках нацпроекта также реконструируют дорогу «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» с путепроводом через железную дорогу, построят трассу от «Лесной Поляны» и обновят развязку на Оренбургском тракте.

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