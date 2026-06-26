В Татарстане стартовала кампания против продажи вейпов подросткам

Программа включает в себя распространение информационных материалов в местах продажи сигарет и вейпов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители казанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» сообщили, что в Татарстане стартовала федеральная социальная кампания «Спасибо за отказ!», направленная на предотвращение продажи табачных изделий и вейпов подросткам.

Программа включает в себя распространение информационных материалов в местах продажи сигарет и вейпов, а также активную демонстрацию социальной рекламы, направленной на повышение осведомленности продавцов и взрослых покупателей о необходимости соблюдения законодательства.

Активист Шамиль Фатхутдинов отметил, что целью всего этого является ограничение доступа подростков к табачным изделиям и призвал всех соблюдать закон и не продавать сигареты и вейпы несовершеннолетним.

Напомним, трое иностранцев попались на контрабанде сигарет в аэропорту Казани.

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