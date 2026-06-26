В Казани растет интерес к программам трейд-ин в недвижимости

Аналитики отмечают, что доля сделок с использованием трейд-ин пока незначительна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России наблюдается увеличение интереса к программам трейд-ин в сфере недвижимости, которые позволяют покупателям обменять старое жилье на новое с доплатой. Такие предложения становятся все более популярными, особенно в крупных городах, включая Казань.

Эксперты отмечают, что девелоперы активно разрабатывают специальные условия для своих клиентов, включая помощь в продаже вторичного жилья и использование вырученных средств для первоначального взноса. По статистике, такие программы в настоящее время предлагают примерно половина строительных компаний, что значительно больше, чем год назад.

Казань, как и другие крупные города, демонстрирует рост интереса к трейд-ин на фоне активизации вторичного рынка жилья и снижения ключевой ставки Центрального банка. В июне ставка была уменьшена до 14,25%, что упростило процесс продажи старых квартир и повысило мотивацию покупателей к быстрым сделкам.

Аналитики отмечают, что доля сделок с использованием трейд-ин пока незначительна, но продолжает увеличиваться, что свидетельствует о растущем спросе на подобные программы среди потенциальных покупателей недвижимости, сообщают «Известия».

Напомним, в Казани 177 семей получили квартиры по соципотеке в ЖК «80 лет Победы». Жилье было сдано с чистовой отделкой, сантехникой и электроплитой.

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