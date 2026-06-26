Нижнекамский район планирует установить побратимские связи с Санта-Барбарой

Это партнерство станет основой для взаимодействия в различных сферах. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время Всемирного конгресса Объединенных городов и местных властей, прошедшего в Бразилии, была достигнута договоренность о сотрудничестве между Нижнекамским районом и бразильским городом Санта-Барбара. Визит делегации из Нижнекамска запланирован на ближайшее время, после чего планируется подписание соглашения о побратимских отношениях.

Это партнерство станет основой для взаимодействия в различных сферах, включая экономику, образование, культуру и обмен опытом в управлении муниципалитетами. Представители Нижнекамска провели встречи не только с мэром Санта-Барбары, но и с представителями Ассоциации муниципалитетов Бразилии и городов стран Глобального Юга.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев отметил важность таких контактов для развития международного сотрудничества и укрепления деловых и гуманитарных связей. Он подчеркнул, что подобные инициативы способствуют обмену опытом и созданию новых совместных проектов.

Напомним, с 17 по 19 июня столица Татарстана приняла саммит АСЕАН. Он приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

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