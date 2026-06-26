В Казани осудили москвичку за дачу взяток сотруднику РЖД

Расследование продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Казани вынес приговор по делу о даче взяток железнодорожному служащему. Виновной признана 48-летняя жительница Москвы, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в течение 2025 года исполнительный директор компании, занимающейся уборкой вагонов, регулярно передавала деньги мастеру Казанского цеха эксплуатации Юдинского участка Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД». Взятки составляли более 130 тысяч рублей. Взамен мастер обеспечивал беспрепятственное складирование и вывоз бытовых отходов на территории предприятия.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

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