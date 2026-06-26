Песошин в Рубежном и Лисичанске проинспектировал восстановление инфраструктуры

В Рубежном гости осмотрели станцию скорой помощи. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Делегация Татарстана во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным посетила Рубежное и Лисичанск, где начались работы по восстановлению инфраструктуры.

В Рубежном гости осмотрели станцию скорой помощи. Там стартовал демонтаж конструкций. После планируется ремонт кровли, остекление, реконструкция отмостки и обновление сетей.

В Лисичанске делегация проинспектировала объекты водоснабжения и теплоснабжения, где вскоре начнется капитальный ремонт. Также Песошин встретился с военнослужащими из Татарстана в зоне СВО и вручил им награды.

Напомним, в Татарстане число муниципальных мер поддержки участников СВО превысило 3 тысячи. За четыре года количество льгот и программ помощи выросло более чем вдвое.

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