В июле 120 семей из Татарстана получат медали «За любовь и верность»

Награда полагается тем, кто прожил в браке более 25 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 10 июля в Татарстане пройдет «Семейная неделя», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Как сообщила на пресс-конференции начальник управления ЗАГС Кабмина республики Эльвира Ахметова, в эти дни 120 семей будут награждены медалями «За любовь и верность».

Как указала Ахметова, в этом году по предложению Татарстана Фонд социально-культурных инициатив увеличил квоту награждаемых - с 70 до 120. Медаль вручат супругам, прожившим в браке более 25 лет.

Кроме того, в ЗАГСах Татарстана пройдут торжественные чествования юбиляров - пар, отметивших 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для них организуют праздничные церемонии и поздравления.

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